У Харкові жінка викинулась з вікна багатоповерхового будинку

Інформація про подію надійшла до чергової частини Київського відділу поліції о 17:16.

Для встановлення обставин на вулицю Саперну виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. 62-річна жінка покінчила життя самогубством, вистрибнувши з вікна свої квартири, розташованої на 15 поверсі. З пояснень сина стало відомо, що жінка раніше неодноразово висловлювала наміри покінчити життя самогубством.

Попередньо факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Встановлюються обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області