На Херсонщині жінка під час сварки вбила спімешканця

На Херсонщині жінка під час сварки вбила спімешканця

14:20 25.04.2017
На Херсонщині жінка під час сварки вбила спімешканця

До Олешківського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера, що в одному з сіл у будинку виявлено тіло 50-річного чоловіка.

Як встановила судово-медична експертиза, смерть настала від гострої внутрішньої кровотечі внаслідок проникаючої колото-різаної рани грудної клітини.

Працівники поліції встановили, що тілесні ушкодження потерпілому завдала його 36-річна співмешканка. Родина вважається неблагополучною, усі зловживають спиртними напоями та влаштовують бійки. Зі слів жінки, співмешканець першим розпочав сварку і вдарив її в обличчя. У відповідь вона схопила ніж та вдарила чоловіка у грудну клітину.

Після чого лягла спати.

Прокинувшись приблизно о 01:00, жінка виявила, що співмешканець помер.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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