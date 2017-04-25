На Одещині затримано шукача пригод, який вчинив криваву різанину

До чергової частини Подільського ВП надійшло повідомлення від жительки с. Муроване з проханням негайно направити в село наряд поліції.

Прибувши за вказаною жінкою адресою, поліцейські групи реагування патрульної поліції встановили, що на одній з вулиць села між двома чоловіками сталася сварка і бійка. Конфлікт завершився, коли один із громадян завдав опонентові удар ножем в область черевної порожнини.

Постраждалого одразу було доставлено в лікарню, де його прооперували. Другого учасника бійки правоохоронці доставили до відділу поліції.

«З місця події було вилучено знаряддя злочину та одяг постраждалого, допитано свідків та очевидців конфлікту, - розповів начальник Подільського ВП Микола Піщанський. - Попередньо встановлено, що правопорушник знаходився в стані алкогольного сп’яніння і безпричинно чіплявся до перехожих».

На період досудового розслідування правопорушника заарештовано.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області