На Одещині затримано шукача пригод, який вчинив криваву різанину

На Одещині затримано шукача пригод, який вчинив криваву різанину

14:40 25.04.2017
На Одещині затримано шукача пригод, який вчинив криваву різанину

До чергової частини Подільського ВП надійшло повідомлення від жительки с. Муроване з проханням негайно направити в село наряд поліції.

Прибувши за вказаною жінкою адресою, поліцейські групи реагування патрульної поліції встановили, що на одній з вулиць села між двома чоловіками сталася сварка і бійка. Конфлікт завершився, коли один із громадян завдав опонентові удар ножем в область черевної порожнини.

Постраждалого одразу було доставлено в лікарню, де його прооперували. Другого учасника бійки правоохоронці доставили до відділу поліції.

«З місця події було вилучено знаряддя злочину та одяг постраждалого, допитано свідків та очевидців конфлікту, - розповів начальник Подільського ВП Микола Піщанський. - Попередньо встановлено, що правопорушник знаходився в стані алкогольного сп’яніння і безпричинно чіплявся до перехожих».

На період досудового розслідування правопорушника заарештовано.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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