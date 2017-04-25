Київські поліцейські швидко розшукали жорсткого грабіжника жінки
Київські поліцейські швидко розшукали жорсткого грабіжника жінки
До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий чоловік із застосуванням фізичної сили відібрав у неї телефон. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.
Заявниця розповіла правоохоронцям, що незнайомець підбіг до неї у момент, коли вона розмовляла по телефону. Він вдарив її по голові, вихопив ґаджет і втік.
Потерпіла детально описала свого нападника - і поліцейські розпочали його пошуки.
Завдяки злагодженим діям дільничних офіцерів та працівників карного розшуку 1-го територіального відділу Оболонського управління поліції вдалося оперативно встановити особу підозрюваного.
Вже через декілька годин правоохоронці затримали його неподалік від місця роботи. Під час спілкування з поліцейськими чоловік зізнався у скоєному.
Слідчо-оперативна група вилучила речовий доказ для проведення необхідних слідчих дій.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві