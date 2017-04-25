Київські поліцейські швидко розшукали жорсткого грабіжника жінки

Київські поліцейські швидко розшукали жорсткого грабіжника жінки

21:30 25.04.2017
Київські поліцейські швидко розшукали жорсткого грабіжника жінки

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий чоловік із застосуванням фізичної сили відібрав у неї телефон. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.

Заявниця розповіла правоохоронцям, що незнайомець підбіг до неї у момент, коли вона розмовляла по телефону. Він вдарив її по голові, вихопив ґаджет і втік.

Потерпіла детально описала свого нападника - і поліцейські розпочали його пошуки.

Завдяки злагодженим діям дільничних офіцерів та працівників карного розшуку 1-го територіального відділу Оболонського управління поліції вдалося оперативно встановити особу підозрюваного.

Вже через декілька годин правоохоронці затримали його неподалік від місця роботи. Під час спілкування з поліцейськими чоловік зізнався у скоєному.

Слідчо-оперативна група вилучила речовий доказ для проведення необхідних слідчих дій.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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