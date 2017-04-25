На Прикарпатті пішохід дорого заплатив за власну необачність

Як наразі встановлено, 31-річний пішохід потрапив під колеса легковика, коли спробував перебігти дорогу у недозволеному місці.

Аварія сталась близько 08 год. 35 хв. на автодорозі державного значення «Мукачево-Львів» у селі Ямниця.

Працівники поліції, прибувши на місце події, з'ясували, що 33-річний івано-франківець, керуючи автомобілем « Форд Ф'южн» не зміг уникнути наїзду на пішохода, який перебігав дорогу зліва направо поза межами пішохідного переходу.

Як наслідок - тернополянина доставили до лікарні зі струсом головного мозку.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області