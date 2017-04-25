На Вінниччині син під час конфлікту вбив батька та сам прийшов до поліції

Попередньо, конфлікт між чоловіками виник на побутовому ґрунті, коли батько вночі нетверезий повернувся додому. Усвідомивши, що накоїв, чоловік сам прийшов у поліцію.

25 квітня близько четвертої години ранку до Гайсинського відділу поліції прийшов житель села Носівці та розповів, що щойно у власному будинку вбив свого батька. Чоловік розповів, що вночі батько повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння, розбудив його та почав безпідставно сваритися. Усі намагання заспокоїти батька лише розлютили його, і почалась бійка. Розв’язав конфлікт син за допомогою ременя від гітари, стиснувши його на шиї батька.

Як розповів начальник Гайсинського відділу поліції Сергій Павленко, аби перевірити цю інформацію за місцем проживання заявника виїхала слідчо-оперативна група. У одній з кімнат будинку зі слідами удушення працівники поліції виявили мертвим 47-річного господаря будинку.

Син потерпілого затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні умисного вбивства.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області