На Миколаївщині поліція затримала підлітка, який порізав двох молодиків

Нагадуємо, що 07 квітня 2017 року до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про госпіталізацію до медичного закладу двох громадян, 19-ти та 22-х років з проникаючими ножовими пораненнями черевної порожнини.

Як з’ясувалось, тілесні ушкодження потерпілі отримали близько 17:20 год. біля будинку №248 по вул. Пограничній від невідомого хлопця неслов’янської зовнішності. Із пояснень заявників стало відомо, що конфлікт виник через їх прохання «запалити», яке було висловлено ними до перехожого у зухвалій формі. У такому ж «настрої» відповів нетверезим хлопцям і зловмисник. Випадкове спілкування переросло у сварку, під час якої підліток тяжко поранив обох молодиків.

Слідчим відділенням було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Для встановлення особи зловмисника, за погодженням прокуратури, було проведено ряд оперативно-розшукових та слідчих заходів: кладений фоторобот підозрюваного, опитані ймовірні свідки злочину, переглянуті відеозаписи з усіх наявних камер відеоспостереження у закладах, розташованих поблизу місця події тощо. Виконана робота дала свої результати – правоохоронці встановили і злочинця, і його місцезнаходження.

17-річний юнак був доставлений до Інгульського відділу поліції. За місцями його можливого перебування проведено санкціоновані судом обшуки, в ході яких були вилучені незаперечні докази причетності підлітка до вчинення зазначеного злочину.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області