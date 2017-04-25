У Борисполі СБУ затримала банду рекетирів-рецидивістів

У Борисполі СБУ затримала банду рекетирів-рецидивістів

15:30 25.04.2017
У Борисполі СБУ затримала банду рекетирів-рецидивістів

Банду рекетирів, які систематично вимагали гроші з представників малого бізнесу, затримала у Борисполі на Київщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Погрожуючи підприємцям розправою, зловмисники щомісяця здирали з жертв від чотирьохсот до двох тисяч доларів США залежно від розміру бізнесу.

Правоохоронці затримали трьох вимагачів – колишніх засуджених ‒ під час одержання чергової данини від одного з підприємців.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

За матеріалами прес-центру СБУ

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