У Львові затримали злодія, який обкрадав жінок у крамницях

У Львові затримали злодія, який обкрадав жінок у крамницях

02:00 26.04.2017
У Львові затримали злодія, який обкрадав жінок у крамницях

У Сихівський відділ поліції звернулася по допомогу 41-річна продавець одного з магазинів мікрорайону. Вона повідомила, що близько 15:40 в приміщенні крамниці невідомий чоловік зірвав з її шиї золотий ланцюжок з кулоном у вигляді розп’яття. Загальна вага ювелірних виробів становила близько 8 грамів. Сума заподіяних збитків встановлюється.

Аналогічна заява надійшла від 41-річної львів’янки. Зловмисник теж у магазині зірвав з її шиї золотий ланцюжок вартістю понад 5 000 гривень і втік.

Як з’ясували правоохоронці, до обох пограбувань причетний 31-річний місцевий мешканець.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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