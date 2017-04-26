На Луганщині керівники вугільного підприємства розкрадали гроші, - СБУ

На Луганщині керівники вугільного підприємства розкрадали гроші, - СБУ

03:00 26.04.2017
На Луганщині керівники вугільного підприємства розкрадали гроші, - СБУ

На Луганщині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрила розкрадання грошей керівництвом державного вугільного підприємства на Луганщині.

Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років посадовці закупили в афілійованих комерційних структур застаріле та вживане гірничошахтне обладнання за ціною нового. Чиновники також реалізовували вугілля більш високої якості за ціною дешевшої марки. За попередніми оцінками зловмисники завдали шкоди державному бюджету на більше ніж один мільйон гривень.

Під час обшуків на підприємстві оперативники спецслужби вилучили господарську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок посадовцями.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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