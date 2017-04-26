Озброєний напад на магазин оперативно розкрила поліція Волині

Озброєний напад на магазин оперативно розкрила поліція Волині

03:02 26.04.2017
Озброєний напад на магазин оперативно розкрила поліція Волині

Напередодні, ввечері, волинянин зайшов до магазину на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському та погрожуючи продавцю пістолетом вимагав 500 грн.

Зловмисника на місці злочину оперативно затримали поліцейські групи реагування патрульної поліції та працівники приватної охоронної фірми. Ним виявився 46-річний мешканець одного із сіл Володимир-Волинського району. У правопорушника вилучили пневматичний пістолет «ПМ ultra».

«Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Нині, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

Правопорушнику загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області 

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