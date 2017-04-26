На Львівщині працівницю податкової інспекції затримали на хабарі

На Львівщині працівницю податкової інспекції затримали на хабарі

04:00 26.04.2017
На Львівщині працівницю податкової інспекції затримали на хабарі

Слідчим управлінням прокуратури області спільно з працівниками управління захисту економіки Головного управління Національної поліції у Львівській області затримано на гарячому, при отриманні неправомірної вигоди в розмірі 5,5 тис грн начальника районного відділення державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Львівській області.

Посадовець вимагала та отримала вказану суму хабара за реєстрацію приватного підприємства, як платника податку на додану вартість.

При затриманні в останньої вилучено близько 90 тис грн коштів, походження яких встановлюється.

У провадженні тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України та обрання затриманій працівниці податкової інспекції запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області 

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