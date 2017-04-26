На Львівщині молодика затримали за підпал автомобіля односельця

У Дрогобицький відділ поліції вночі звернувся 46-річний мешканець одного з сіл району та повідомив про підпал свого автомобіля «Опель Омега».

За словами чоловіка, невідома особа кинула у його автомобіль, запаркований біля будинку, ємність з запалювальною сумішшю, внаслідок чого той зайнявся.

Вогнем пошкоджено салон «Опеля».

На місці події працювала слідчо-оперативна група. На пасажирському сидінні правоохоронці виявили уламки скла від розбитої пляшки з ганчіркою у горловині та залишками паливо-мастильної суміші.

Як встановили поліцейські, до підпалу причетний 21-річний односельчанин заявника. Він був доставлений у відділ поліції для опитування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до десяти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області