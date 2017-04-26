На Вінниччині засуджено жорстокого серійного грабіжника жінок

На Вінниччині засуджено жорстокого серійного грабіжника жінок

00:04 26.04.2017
На Вінниччині засуджено жорстокого серійного грабіжника жінок

Наприкінці 2015 року поліцейські затримали раніше судимого уродженця села Христинівка Черкаської області. За декілька годин чоловік встиг вчинити розбійні напади на трьох місцевих жительок.

Свою першу жертву зловмисник вдарив по голові деревяною палицею та забрав в жінки сумку з грошима та документами. Через декілька годин він таким же чином напав ще на двох жінок, які ввечері повертались додому та забрав їхні речі.

Бершадський районний суд Вінницької області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.4 ст.187 (розбій) КК України та оголосив вирок - десять років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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