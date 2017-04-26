В Івано-Франківську СБУ затримала на хабарі зав.віділенням лікарні

В Івано-Франківську СБУ затримала на хабарі зав.віділенням лікарні

06:02 26.04.2017
В Івано-Франківську СБУ затримала на хабарі зав.віділенням лікарні

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримали на хабарі завідуючого одного з відділень Івано-Франківської обласної лікарні.

Правоохоронці встановили, що лікар-хірург вищої категорії вимагав чотири з половиною тисячі гривень у місцевої мешканки за надання їй виписки з медичної карти про проведене у відділенні лікування матері. Після операції жінка могла подати документи для отримання інвалідності.

Оперативники спецслужби затримали заввіділенням у службовому кабінеті під час отримання хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії. 

За матеріалами прес-центру СБУ

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