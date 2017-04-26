Під час стрілянини у Києві поранені троє людей, - поліція

Під час стрілянини у Києві поранені троє людей, - поліція

08:10 26.04.2017
Під час стрілянини у Києві поранені троє людей, - поліція

Внаслідок стрілянини у Києві троє людей потрапили до лікарні.

Інцидент стався на межі Подільського та Оболонського районів, де виник конфлікт між двома компаніями. Про це повідомили у ДК Національної поліції України.

“Попередньо встановлено, що двоє чоловіків стояли на зупинці, ще четверо туди підійшли. Між ними виник конфлікт, у результаті якого почалася бійка. Один із двох дістав травматичну зброю і почав стріляти,” — йдеться у повідомленні.

В результаті стрілянини поранення дістали троє чоловіків. Наразі всі поранені перебувають у лікарні, ще двох учасників конфлікту доставили в Оболонське управління поліції для надання пояснень.

Стрілок втік із місця події.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання стрілка. Поліція встановлює причини та обставини події.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи ви підтримуєте припинення поставок електроенергії в ОРЛО?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.