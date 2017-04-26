У Кропивницькому приватна фірма вкрала бюджетні кошти на ремонт доріг

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою викрили у Кропивницькому привласнення бюджетних коштів комерційною структурою при виконанні дорожніх робіт.

Правоохоронці встановили, що ділки протягом 2015-2016 років отримували замовлення від бюджетних установ міста, зокрема на ремонт вулиць обласного центру. Зловмисники вносили до актів виконаних робіт низку начебто зроблених операцій, які насправді не виконувалися. Під час перевірки документації співробітники спецслужби виявили, що керівництво комерційної структури підробило бухгалтерську і податкову звітність. За попередніми оцінками, сума збитків, завданих державному бюджету, перевищує три мільйони гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ