На Донеччині жінку вбили на цвинтарі могильним хрестом

Конфлікт стався між двома візитерами вночі на цвинтарі міста Торецька. Тіло місцевої мешканки виявив перехожий та одразу звернувся на 102. Експерти, що оглядали труп, виявили на голові тілесні ушкодження. Факт було кваліфіковане, як вбивство.

Поліцейські опрацювали прилеглу територію з метою встановлення свідків та очевидців події, провели ряд слідчо-розшукових заходів, які дали результат і дозволили затримати підозрюваного.

Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Разом з потерпілою тієї ночі вони збирали продукти харчування, які залишали відвідувачі під час поминальних днів. Не поділивши «здобич», пара почала сваритися. Спочатку були словесні образи, а коли терпець зловмисника урвався, він схопив дерев'яного хреста та наніс кілька ударів по голові «суперниці». Травми виявилися несумісними з життям.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області