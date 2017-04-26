Рецидивісти та нотаріуси створили на Харківщині банду чорних ріелторів

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області припинена діяльність групи осіб у складі приватних нотаріусів та раніше судимих осіб. На їхньому рахунку 7 фактів скоєння особливо тяжких злочинів в сфері шахрайського заволодіння нерухомістю померлих самотніх громадян.

Сьогодні працівники слідчого управління разом з Управлінням карного розшуку ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області провели низку обшуків за місцем проживання фігурантів та здійснення нотаріальної діяльності приватними нотаріусами. Вилучена документація, а також викрадене раніше майно з квартири харківських художників – картини, статуетки, альбоми та книги.

Протягом 2014-2017 років зазначена група осіб налагодила стійку схему заволодіння житлом громадян. Вони підшукували квартири, власники яких померли, та від імені вже померлих людей підробляли договори купівлі-продажу, довіреності та заповіти з подальшим продажем нерухомості по підробленим документам.

Вирішується питання про повідомлення про підозру приватним нотаріусам та іншим особам за ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Винним особам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області