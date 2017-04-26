На Київщині жінки у балаклавах вчинили озброєний напад на будинок

До Обухівського відділу поліції зателефонувала 73-річна жителька столиці та повідомила, що в смт. Козин невідомі незаконно проникли до її дачного будинку та, погрожуючи їй зброєю, заволоділи її речами і втекли.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції.

З’ясувалося, що двоє осіб в камуфльованій формі та балаклавах, шляхом підбору ключа, проникли до дачного будинку заявниці. Погрожуючи власниці помешкання ножем і пістолетом, зловмисники заволоділи ноутбуком, трьома мобільними телефонами і сумкою, в якій знаходилися документи та 5 тисяч гривень, після чого втекли в сторону лісосмуги.

По дорозі зловмисники викинули викрадену сумку з телефонами і, сівши у мінівен синього кольору, який на них там чекав, зникли в невідомому напрямку.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку поліції Київської області спільно з оперативниками Обухівського відділу поліції встановили місце знаходження підозрюваних у розбої осіб та затримали їх у столиці. Ними виявилися двоє молодих жінок, 35-річна громадянка сусідньої держави і 32-річна мешканка Київської області, та 45-річний чоловік з Донбасу.

Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисників правоохоронці вилучили кілька пістолетів, набір відмичок і ключів, а також велику кількість викрадених речей.

Наразі обох жінок та чоловіка затримано згідно ст. 208 КПК України. Правоохоронці встановлюють подробиці скоєного ними розбою та їх причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці та Київської області.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області