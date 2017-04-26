Стрілянину на території пожежної частини розслідує поліція Київщини

Васильківські поліцейські встановили учасників конфлікту, які на території пожежної частини міста Васильків влаштували «розбірки» зі стріляниною.

Один з них виявився головою наглядової ради публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»» Володимира Слончака.

На місце події викликана слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції. З’ясувалося, що 24 квітня пізно ввечері дорого зі столиці до міста Васильків між двома учасниками дорожнього руху стався конфлікт.

Водії переслідували один одного та блокували рух автомобілів. Згодом вони заїхали на територію пожежної частини міста Васильків, де влаштували «розбірки» зі зброєю. Один з чоловіків відкрив стрілянину з карабіна, яку почув наряд поліції охорони, що знаходився недалеко та приїхав. Правоохоронці вгамували хуліганів та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції.

Наразі всі учасники конфлікту встановлені та проходять медичне освідоцтвування на ступень отримання тілесних ушкоджень. Зброю та автомобілі у них вилучено.

За даним фактом слідчими Васильківської поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Працівники поліції встановлюють обставини конфлікту та проводять досудове розслідування, яке визначить правову оцінку у діях кожного учасника події.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області