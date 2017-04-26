На Луганщині судитимуть постачальників неповнолітніх повій до Москви

Встановлено, що двоє мешканців Лисичанська завербували на території Луганської області двох осіб жіночої статі, одна з яких є неповнолітньою, з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території міста Москва Російської Федерації.

З метою реалізації злочинного умислу, учасники злочинної групи намагались перемістити до міста Москва вказаних осіб з метою їх подальшої сексуальної експлуатації. Проте, противоправні дії були припинені співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Санкція ч. 2 ст. 149 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області