На Чернігівщині остаточно засуджено нелюда, який спалив жертву живцем

Вироком апеляційного суду області задоволено скаргу прокурора щодо м’якості призначеного покарання та засуджено місцевого жителя за умисне вбивство та замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, способом небезпечним для життя багатьох осіб (п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурором у суді надано беззаперечні докази, що під час розпивання спиртних напоїв в лютому 2015 року за місцем проживання одного з потерпілих, на ґрунті особистих неприязних відносин, у обвинуваченого виник умисел на вбивство господаря будинку та його знайомого.

З метою успішного здійснення злочинного наміру щодо заподіяння смерті з особливою жорстокістю, способом небезпечним для життя багатьох осіб, обвинувачений за місцем свого мешкання підшукав запальну суміш та, повернувшись до будинку потерпілого, облив знайомих рідиною та підпалив їх. Розуміючи, що виконав усі дії, які вважав необхідними та достатніми для позбавлення життя, зник з місця події.

Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі один із потерпілих отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості та залишився живим, інший – від отриманих 95 % опіків помер.

Суд першої інстанції за вчинення інкримінованих злочинів засудив зловмисника до 11 років позбавлення волі.

За результатами апеляційного розгляду суд, погоджуючись із доводами прокурора, остаточно призначив покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Доводи сторони захисту про відсутність в діях обвинуваченого складу злочину свого підтвердження не знайшли та судом залишені без задоволення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області