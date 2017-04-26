На Чернігівщині апеляційний суд призначив суворіший вирок кривавому різнику

Колегією суддів апеляційного суду області скасовано вирок Чернігівського районного суду, яким у лютому поточного року жителя м. Чернігова визнано винуватим у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

У судовому засіданні встановлено, що грудні 2016 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за місцем проживання потерпілого, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, умисно наніс йому 5 ударів ножем, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження.

Суд першої інстанції, ухвалюючи вирок, застосував положення ст. 69 КК України та призначив зловмиснику більш м'яке покарання, ніж передбачено санкцією інкримінованої статті – 3 роки позбавлення волі.

Непогодившись з ухваленим вироком, прокурором подано апеляційну скаргу про його скасування, через невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особі зловмисника. Обвинувачений та його захисник оскаржили призначене покарання у зв’язку з його суворістю.

За результатами апеляційного розгляду, скарги обвинуваченого та його захисника залишено без задоволення, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано та ухвалено новий, яким винного засуджено до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області