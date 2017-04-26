На Дніпропетровщині за звіряче вбивство таксиста судитимуть двох молодиків

Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків 26-ти та 23-х років (один з них на момент вчинення злочину був співробітником пенітенціарної служби) за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 та ч.3 ст.289 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб; розбій з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством; незаконне заволодіння транспортним засобом).

Так, з метою заволодіння автомобілем у січні 2017 року двоє чоловіків зранку замовили таксі для вигаданої поїздки в інше місто та дорогою нанесли водію не менше 17 ударів ножем у різні частини тіла Окрім автомобіля (вартістю понад 80 тис. грн.) «здобиччю» зловмисників стали два мобільні телефони вартістю по 200 гривень кожен та грошові кошти на загальну суму майже 6 тисяч гривень.

Після скоєння вбивства зловмисники на автомобілі жертви направились до міста Жовті Води, де сховали тіло у каналізаційному колодязі, щільно закривши його люком.

Судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області