На Дніпропетровщині за звіряче вбивство таксиста судитимуть двох молодиків
На Дніпропетровщині за звіряче вбивство таксиста судитимуть двох молодиків
Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків 26-ти та 23-х років (один з них на момент вчинення злочину був співробітником пенітенціарної служби) за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 та ч.3 ст.289 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб; розбій з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством; незаконне заволодіння транспортним засобом).
Так, з метою заволодіння автомобілем у січні 2017 року двоє чоловіків зранку замовили таксі для вигаданої поїздки в інше місто та дорогою нанесли водію не менше 17 ударів ножем у різні частини тіла Окрім автомобіля (вартістю понад 80 тис. грн.) «здобиччю» зловмисників стали два мобільні телефони вартістю по 200 гривень кожен та грошові кошти на загальну суму майже 6 тисяч гривень.
Після скоєння вбивства зловмисники на автомобілі жертви направились до міста Жовті Води, де сховали тіло у каналізаційному колодязі, щільно закривши його люком.
Судовий розгляд кримінального провадження триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області