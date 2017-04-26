Суд заарештував ініціатора кривавої стрілянини у Переяславі-Хмельницькому

За клопотанням Переяслав-Хмельницького відділу Бориспільської місцевої прокуратури 43-річному зловмиснику, який влаштував стрілянину з вогнепальної зброї по охоронцям одного із закладів міста, взято під варту без альтернативи внесення застави.

Інцидент стався у п’ятницю, 21 квітня, нетверезий чоловік прийшов до закладу з вогнепальною зброєю і відкрив вогонь по охоронцях, поранивши одного з них тричі у ногу. Далі зловмисник пройшов до бару та зробив ще кілька пострілів, після чого вийшов із закладу, сів у автомобіль та покинув місце вчинення кримінального правопорушення. Окрім охоронця, ніхто з людей в закладі не постраждав.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено особу зловмисника. Чоловіка затримали в одному з барів міста, де він продовжував вживати алкогольні напої. Під час затримання зловмисник, за допомогою ножа, намагався чинити опір поліцейським, однак правоохоронці вивели його на вулицю та затримали згідно ст. 208 КПК України.

Переяслав-Хмельницьким відділом Бориспільської місцевої прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області