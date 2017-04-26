На Хмельниччині додумались красти гроші з будівництва пандусів для інвалідів

Нетішинським відділом Шепетівської місцевої прокуратури виявлено факт розтрати бюджетних коштів, виділених на облаштування пандусів для інвалідів – візочників.

Як повідомив начальник відділу місцевої прокуратури Володимир Гончарук, за рахунок міського бюджету профінансовано будівництво пандусів у місті Нетішині. У грудні минулого року представниками міської ради від товариства-виконавця прийнято виконані роботи та на його рахунок перераховано 165 тис. грн.

Однак, встановлено, що фактично частину запланованих робіт не виконано та за попередніми підрахунками з бюджету безпідставно сплачено понад 30 тис. грн.

Таким чином, здійснено розтрату бюджетних коштів на цю суму.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, проведення якого доручено слідчому відділу Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області.

На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області