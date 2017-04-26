СБУ ліквідувала виробництво контрафактного алкоголю у зоні АТО

СБУ ліквідувала виробництво контрафактного алкоголю у зоні АТО

11:06 26.04.2017

Співробітники Служби безпеки України припинили виробництво та реалізацію контрафактного алкоголю в районі проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що місцеві комерсанти організували продаж фальсифікованої продукції у містах Бахмут та Дружківка на Донеччини. Ділки реалізовували товар у невеликих магазинах та кав’ярнях.

Під час обшуків у складських приміщеннях, гаражах місцях проживання фігурантів справи і точках продажу оперативники спецслужби вилучили дві з половиною тисячі пляшок алкогольних напоїв з фальшивими марками акцизного збору, ємності та обладнання для розливу контрафакту. Співробітники СБ України також вилучили у зловмисників двадцять шість тисяч доларів США, шість тисяч євро, понад півкілограма золота у злитках та виробах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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