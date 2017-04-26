На Донеччині одразу кілька школярів потрапили до лікарні через отруєння

На Донеччині одразу кілька школярів потрапили до лікарні через отруєння

11:40 26.04.2017
На Донеччині одразу кілька школярів потрапили до лікарні через отруєння

Вчора о 21:00 до дитячого інфекційного відділення Сіверської міської лікарні з підозрою на гострий гастрит, гостру кишкову інфекцію були доставлені п’ятеро дітей віком від 8 до 12 років, учні школи м. Сіверська Бахмутського району.

Дітям надана необхідна медична допомога.

Як попередньо встановлено, учні в шкільній їдальні їли один і той самий набір продуктів. В ході проведеного огляду місця події було опечатано кухонну кімнату та їдальню до приїзду санепідемстанції.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов’язків, щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.

Проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області 

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