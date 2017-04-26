На Сумщині злодіїв судитимуть за жорстоке пограбування родини

Білопільським відділом Конотопської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного раніше судимого громадянина Грузії та 37-річного українця, які обвинувачуються у вчиненні розбійного нападу на жителів Білопільського району.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням житло) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє чоловіків заздалегідь спланували розбійний напад на родину Д. Реалізуючи свій задум, зловмисники 20 січня 2017 року прибули із м. Харків до свого знайомого в Білопілля. Ретельно підготувавшись до злочину, 30 січня 2017 року приблизно о 18.20, одягнувши на голови балаклави, вони проникли до домогосподарства на Білопільщині.

Дочекавшись, доки у двір заїде син господаря будинку, зловмисники, погрожуючи йому предметом, схожим на пістолет, та ножем, вимагали передачі матеріальних цінностей. На шум із будинку вибігли його батько та мати, господарі почали чинити опір нападникам і кликати на допомогу. Горе-розбійники намагались втекти, проте двоє з них були затримані співробітниками поліції, місцеперебування третього на даний час встановлюється.

Як повідомив начальник Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури Сергій Бондаренко, за клопотанням прокуратури затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області