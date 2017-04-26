На Запоріжжі затримали оптових продавців наркотичної речовини

Запорізькою місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту наркотичних речовин.

Так, працівниками поліції були затриманні двоє громадян України, уродженців Дніпропетровської та Харківської областей, які на території м. Запоріжжя збували наркотичні засоби. Під час затримання у вказаних осіб було виявлено та вилучено 548 флаконів з наркотичною речовиною.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізькій області