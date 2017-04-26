У Києві на терориторії дитсадка пролунав вибух

У Києві на терориторії дитсадка пролунав вибух

12:38 26.04.2017
У Києві на терориторії дитсадка пролунав вибух

У результаті ніхто не постраждав. На місці події працюють правоохоронці.

Близько 9-ї години до Деснянського управління поліції зателефонував охоронець дитячого садка на проспекті Володимира Маяковського. Чоловік повідомив: на території дошкільного закладу пролунав вибух.

Правоохоронці відразу виїхали на місце події. У ході перевірки встановлено, що о 8:50 мама вела у садок шестирічного хлопчика. Дорогою дитина підібрала із землі кульку. Згодом, коли хлопчик кинув її об землю, пролунав вибух.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Залишилося лише пошкодження на асфальті.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.

Зараз із хлопчиком працюють психологи, а місце вибуху оглядають поліцейські.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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