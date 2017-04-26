У Києві на терориторії дитсадка пролунав вибух
У Києві на терориторії дитсадка пролунав вибух
У результаті ніхто не постраждав. На місці події працюють правоохоронці.
Близько 9-ї години до Деснянського управління поліції зателефонував охоронець дитячого садка на проспекті Володимира Маяковського. Чоловік повідомив: на території дошкільного закладу пролунав вибух.
Правоохоронці відразу виїхали на місце події. У ході перевірки встановлено, що о 8:50 мама вела у садок шестирічного хлопчика. Дорогою дитина підібрала із землі кульку. Згодом, коли хлопчик кинув її об землю, пролунав вибух.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Залишилося лише пошкодження на асфальті.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.
Зараз із хлопчиком працюють психологи, а місце вибуху оглядають поліцейські.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві