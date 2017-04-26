На Львівщині жінка на престижній іномарці на смерть збила велосипедиста

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 квітня о 21:00 на автодорозі Київ – Чоп в селі Суходоли, Бродівського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Range Rover Evoque», 40-річна киянка, здійснила наїзд на велосипедиста, 35-річного мешканця одного з сіл Бродівського району.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області