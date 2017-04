CБУ затримала на хабарі декана Донбаського університету

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на систематичному вимаганні хабарів декана одного з факультетів Донбаського державного технічного університету.

Правоохоронці задокументували понад тридцять фактів отримання посадовцем грошей від студентів за «вирішення питань» щодо здачі іспитів, заліків та призначення підвищеної стипендії. Оперативники спецслужби встановили, що декан закривав сесії також студентам, які проживають у так званій «ДНР/ЛНР» і не відвідували університет. Після тимчасової окупації Алчевська вищий навчальний заклад переїхав до Лисичанська.

Співробітники спецслужби затримали декана у службовому кабінеті після перерахування на його банківську картку грошей від студента за сприяння в успішній здачі іспитів. Загалом правоохоронці зафіксували отримання чиновником майже ста тисяч гривень хабарів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

