СБУ знешкодила у районі АТО міну російського виробництва

Міну російського виробництва знешкодила у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України.

Протипіхотна осколкова міна ПОМ-2 «Отек» була виявлена у районі н.п. Лопаскине Луганської області поблизу лінії розмежування. ПОМ-2 є військовим засобом ураження російського виробництва і на озброєнні ЗС України не знаходиться та не використовується.

Міна знаходилась у зведеному стані та була знищена на місці.

Крім того, у напівзруйнованій технічній будівлі, розташованій у с. Баранівка Донецької області, правоохоронці вилучили зі схрону дві протипіхотні міни МОН-50 та двохсотграмову тротилову шашку. За оперативними даними, ці засоби ураження мали бути використані терористами для диверсій проти сил АТО.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ