СБУ знешкодила у районі АТО міну російського виробництва

СБУ знешкодила у районі АТО міну російського виробництва

23:30 26.04.2017
СБУ знешкодила у районі АТО міну російського виробництва

Міну російського виробництва знешкодила у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України.

Протипіхотна осколкова міна ПОМ-2 «Отек» була виявлена у районі н.п. Лопаскине Луганської області поблизу лінії розмежування. ПОМ-2 є військовим засобом ураження російського виробництва і на озброєнні ЗС України не знаходиться та не використовується.

Міна знаходилась у зведеному стані та була знищена на місці.

Крім того, у напівзруйнованій технічній будівлі, розташованій у с. Баранівка Донецької області, правоохоронці вилучили зі схрону дві протипіхотні міни МОН-50 та двохсотграмову тротилову шашку. За оперативними даними, ці засоби ураження мали бути використані терористами для диверсій проти сил АТО.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.