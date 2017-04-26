На Львівщині засуджено вбивцю, який 12 років ховався від правосуддя

На Львівщині засуджено вбивцю, який 12 років ховався від правосуддя

19:30 26.04.2017
На Львівщині засуджено вбивцю, який 12 років ховався від правосуддя

За процесуального керівництва Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури районним відділом поліції за наслідками проведеного спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт відносно жителя м. Сколе, обвинуваченого в умисному вбивстві. 

Останній у грудні 1998 року в стані алкогольного сп’яніння пострілом в голову убив свого вітчима, після цього вивіз труп потерпілого в одне із сіл Сколівського району, де в пустому вагончику, за допомогою сокири і ножа відділив голову від тулуба і разом з вказаними знаряддями викинув в річку Опір, а решту облив дизпаливом з привезеної ним каністри і підпалив. 

Враховуючи, що підозрюваний з грудня 1998 року переховується від органів досудового розслідування і суду та оголошений у міжнародний розшук, обвинувач прокуратури подав клопотання про здійснення спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого, яке ухвалою колегії суддів Стрийського міськрайонного суду Львівської області було задоволено. 

Відтак, вироком Стрийського міськрайонного суду Львівської області зловмисника засуджено за ч. 1 ст. 115 КК України до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області 

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