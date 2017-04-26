На Волині чоловіка засуджено за неправдиві свідчення

Луцькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 24-річного мешканця села Одеради Луцького району, який завідомо неправдиво повідомив про вчинення злочину й надавав неправдиві показання слідчому.

Надвечір 09 лютого 2017 року чоловік написав заяву у Луцький відділ поліції про те, що його пограбував знайомий – нахабно забрав належні йому 500 грн. з барної стійки у кафе на автовокзалі в обласному центрі та зник у невідомому напрямку.

Наступного дня молодик наполягав на своєму, надаючи завідомо неправдиві показання слідчому як потерпілий від злочину.При цьому він був повідомлений про кримінальну відповідальність і за неправдиве повідомлення про злочин, і за надання неправдивих показань.

Потім з'ясувалося, що такими діями чоловік намагався повернути гроші, які добровільно віддав знайомому, програвши йому в азартну гру.

Суд визнав волинянина, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 383 та ч.2 ст. 384 КК України, й призначив йому покарання у виді 2 років та 6 місяців позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області