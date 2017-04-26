На Хмельниччині начальник пошти вимагав гроші у свого попередника

Прокуратурою Хмельниччини спільно з іншими уповноваженими на боротьбу із корупцією органами продовжується цілеспрямована робота з виявлення фактів корупційних правопорушень та притягнення винних до відповідальності.

За результатами спільних скоординованих дій правоохоронців викрито факт вимагання та одержання неправомірної вигоди керівником центрального відділення поштового зв’язку смт Летичів Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Сьогодні, 26 квітня 2017 року, за безпосередньої участі працівників Хмельницької місцевої прокуратури у взаємодії із співробітниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у колишнього керівника підприємства.

Посадовець, погрожуючи направленням до правоохоронних органів компрометуючих свою попередницю матеріалів, спочатку вимагав від неї надання будівельних матеріалів для проведення ремонту в службовому кабінеті, а потім змінив вимогу на 4 тис. грн.

Про факт вимагання в неї коштів, жінка повідомила правоохоронні органи.

За вказаним фактом Хмельницькою місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.

Під час одержання обумовленої суми хабар а особу викрито «на гарячому» та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Неправомірно одержані кошти, які керівник відділення намагався сховати від правоохоронців, вилучено.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється слідчим відділом Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва місцевої прокуратури.

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області