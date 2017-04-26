На Житомирщині судитимуть міжрегіональну банду наркодилерів

За процесуального керівництва прокуратурою Житомирської області, закінчено досудове розслідування та затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом скоєння організованою злочинною групою низки особливо тяжких злочинів, зокрема, збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та прекурсорів.

Як повідомлялося раніше, злочинна група у складі шести чоловік майже протягом одного року збувала особливо небезпечні наркотичні засоби - опій ацетильований - на території Вінниччини та Житомирщини.

Злочинну діяльність організованої групи кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України.

Досудове розслідування проводило слідче управління Головного управління Нацполіції України в області.

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме прокуратура області.

Довідково: санкцією зазначених статей передбачено покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області