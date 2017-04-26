На Житомирщині судитимуть міжрегіональну банду наркодилерів

На Житомирщині судитимуть міжрегіональну банду наркодилерів

14:20 26.04.2017
На Житомирщині судитимуть міжрегіональну банду наркодилерів

За процесуального керівництва прокуратурою Житомирської області, закінчено досудове розслідування та затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом скоєння організованою злочинною групою низки особливо тяжких злочинів, зокрема, збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та прекурсорів.

Як повідомлялося раніше,  злочинна група у складі шести чоловік майже протягом одного року збувала особливо небезпечні наркотичні засоби - опій ацетильований - на території Вінниччини та Житомирщини.  

Злочинну діяльність організованої групи кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України. 

Досудове розслідування проводило слідче управління Головного управління Нацполіції України в області. 

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті. 

Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме прокуратура області. 

Довідково: санкцією зазначених статей передбачено покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області

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