На Вінниччині засуджено вбивцю, який завдав жертві 21 удар ножем

Прокуратурою Вінницької області підтримано державне обвинувачення відносно раніше судимого за вбивство вінничанина, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Нагадаємо, йдеться про вбивство, яке мало місце у вересні 2015 року в обласному центрі. Злочинець, разом зі своєю знайомою, спільно розпивали алкогольні напої.

У цей час між ними на побутовому ґрунті виникла суперечка, у ході якої чоловік, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, взяв кухонний ніж та діючи умисно, маючи умисел на вбивство, тобто на протиправне заподіяння смерті іншій людині, усвідомлюючи, що посягає на життя іншої особи та бажаючи цього, наніс жінці двадцять один удар ножем в область грудної клітини та живота, від яких вона померла на місці події.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину у вчиненому злочині не визнав та не розкаявся. Але його вина повністю доведена, як на досудовому так і в ході судового слідства, здобутими доказами та проведеними експертизами.

Вироком Вінницького міського суду вбивці призначено покарання, виходячи з санкції ч. 1 статті 115 КК України, у виді 14 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області