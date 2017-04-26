В Одесі злодіїв судитимуть за пограбування квартири учасника АТО

Одеська місцева прокуратура № 2 (Малиновський район) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян за ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло; придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).Установлено, що підозрювані у січні 2017 року, погрожуючи пістолетом, вимагали у двох малолітніх хлопців гроші, а потім змусили відвести їх до квартири одного з потерпілих, з якої забрали 500 доларів США, гральну консоль PS-4, а також нагороди батька хлопця отримані за участь у проведені АТО.

Після цього зловмисники втекли з місця злочину.У ході слідчих дій за місцем проживання вказаних осіб правоохоронці вилучили 2 пістолети, а також викрадені кошти та речі, які повернуто потерпілим. За клопотанням прокуратури громадянам було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Малиновського райвідділу поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області