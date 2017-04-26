На Харківщині покінчила життя самогубством 12-річна дитина

На Харківщині покінчила життя самогубством 12-річна дитина

21:30 26.04.2017
На Харківщині покінчила життя самогубством 12-річна дитина

Дитина покінчила життя самогубством через повішення.

До чергової частини Близнюківського відділення поліції о 13:15 надійшло повідомлення від 59-річної мешканки смт Близнюки про те, що в кімнаті «Дитячого будинку сімейного типу» син покінчив життя. З 2007 року хлопчик знаходився під опікою заявниці.

Слідчим Близнюківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

На даний час всі обставини та мотиви встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області 

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