На Херсонщині син кинувся з ножем на співмешканця матері

На Херсонщині син кинувся з ножем на співмешканця матері

22:30 26.04.2017
На Херсонщині син кинувся з ножем на співмешканця матері

До Олешківського відділення поліції надійшло повідомлення, що до лікарні доставлено 36-річного місцевого жителя. У нього діагностували ножове поранення в область передпліччя з пошкодженням артерії, алкогольне сп’яніння. Стан його здоров’я стабільний.

Працівники поліції встановили, що тілесні ушкодження потерпілому спричинив 27-річний син його співмешканки. Поліцейські виїхали за місцем проживання родини. Зловмисник пояснив, що разом з вітчимом вживав алкогольні напої, поминав померлих родичів. Потім між чоловіками виник конфлікт, причину якого пасинок не пам’ятає. В результаті бійки пасинок вдарив співмешканця матері ножем.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» через ст.15 КК України «Замах на злочин». Зловмисникові, який затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.