На Херсонщині син кинувся з ножем на співмешканця матері

До Олешківського відділення поліції надійшло повідомлення, що до лікарні доставлено 36-річного місцевого жителя. У нього діагностували ножове поранення в область передпліччя з пошкодженням артерії, алкогольне сп’яніння. Стан його здоров’я стабільний.

Працівники поліції встановили, що тілесні ушкодження потерпілому спричинив 27-річний син його співмешканки. Поліцейські виїхали за місцем проживання родини. Зловмисник пояснив, що разом з вітчимом вживав алкогольні напої, поминав померлих родичів. Потім між чоловіками виник конфлікт, причину якого пасинок не пам’ятає. В результаті бійки пасинок вдарив співмешканця матері ножем.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» через ст.15 КК України «Замах на злочин». Зловмисникові, який затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області