На Луганщині у задимленому будинку пожежні знайшли тіло людини

26 квітня о 05:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від випадково перехожих громадян про задимлення житлового будинку за адресою: смт Новопсков, вул. Айдарська.

Відділення чергового караулу державної пожежно-рятувальної частини №22 ГУ ДСНС України у Луганській області, прибувши на місце події, підтвердило задимлення житлового будинку та під час проведення розвідки виявило тіло чоловіка, 1947 року народження.

Пожежу площею 6 м. кв. локалізовано о 05:17 та ліквідовано 0 05:30.

Вогнем знищено домашні речі, пошкоджено кімнату житлового будинку. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем в стані алкогольного сп’яніння.

До ліквідації пожежі залучалось 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області