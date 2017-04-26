У Харкові людина жахливо загинула у власному ліжку

У Харкові людина жахливо загинула у власному ліжку

15:30 26.04.2017
У Харкові людина жахливо загинула у власному ліжку

На номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на шостому поверсі житлової дев’ятиповерхівки за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, 60а. Телефонували сусіди, котрі почули запах диму.

До місця пригоди негайно прибув черговий підрозділ 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини Харкова у складі двох відділень на автоцистернах, а також одна пожежна автодрабина. На момент прибуття рятувальників вся квартира була заповнена димом.

Озброївшись апаратами захисту органів дихання, вогнеборці пішли у розвідку. У житловій кімнаті на підлозі вони відшукали тіло господаря квартири, 1970 року народження, який вже не подавав ознак життя.

Горів лише матрац на площі 2 кв.м. На місці події працювало 12 осіб особового складу ДСНС.

За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

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