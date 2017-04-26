На Чернігівщині рятувальники дістали з колодязю тіло жінки

На Чернігівщині рятувальники дістали з колодязю тіло жінки

16:20 26.04.2017
На Чернігівщині рятувальники дістали з колодязю тіло жінки

О 10:00 до Служби порятунку "101" у Ріпкинському районі надійшло повідомлення про те, що у с. Звеничів по вул. 1 Травня у вуличному колодязі місцевий житель виявив тіло своєї 78-річної матері.

Щоб дістати загиблу, рятувальники 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини по штурмовій пожежній драбині спустились в колодязь та за допомогою рятувальної мотузки витягли тіло потонулої жінки.

Для проведення робіт залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спеціальної техніки.

Причину трагічного випадку з’ясовують правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області

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