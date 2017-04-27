CБУ виявила ще дві схованки зі зброєю та боєприпасами у зоні АТО

CБУ виявила ще дві схованки зі зброєю та боєприпасами у зоні АТО

04:04 27.04.2017
CБУ виявила ще дві схованки зі зброєю та боєприпасами у зоні АТО

Співробітники Служби безпеки України виявили дві схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці виявили схрон в одній з покинутих будівель у місті Слов’янськ. Оперативники спецслужби вилучили з нього дві гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, гранатометний постріл ВОГ-25, дев’ять реактивних сигнальних патронів та майже чотири тисячі набоїв різного калібру.

Друга схованка була облаштована на території господарського приміщення на околиці села Гнутове, що неподалік Маріуполя. Співробітники СБ України виявили у схроні міну калібром 120 мм, дев’ять гранатометних пострілів ВОГ-17 і ПГ-7М, дві тротилові шашки, три гранати Ф-1, дві димові РДГ-2Б та три метри детонуючого шнура.

Тривають оперативні дії для встановлення організаторів схованок.

За матеріалами прес-центру СБУ 

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