На Тернопільщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків до колонії

На Тернопільщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків до колонії

02:00 27.04.2017
На Тернопільщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків до колонії

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками оперативної частини Копичинської виправної колонії перекрили канал поставок до установи наркотиків.

Правоохоронці встановили, що двоє керівників структурних підрозділів колонії погодилися поставляти одному з засуджених наркотики та мобільні телефони для перепродажу.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі засудженому мобільного телефона із зарядним пристроєм, в якому були приховані подрібнені у порошок кілька таблеток психотропного препарату «Субітекс».

Відкрито  кримінальне провадження за   ч.  2  ст.  307  Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками оперативної частини Копичинської виправної колонії перекрили канал поставок до установи наркотиків.

Правоохоронці встановили, що двоє керівників структурних підрозділів колонії погодилися поставляти одному з засуджених наркотики та мобільні телефони для перепродажу.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі засудженому мобільного телефона із зарядним пристроєм, в якому були приховані подрібнені у порошок кілька таблеток психотропного препарату «Субітекс».

Відкрито  кримінальне провадження за   ч.  2  ст.  307  Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3231#sthash.zRNb0CTR.dpuf

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