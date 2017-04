На Тернопільщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків до колонії

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками оперативної частини Копичинської виправної колонії перекрили канал поставок до установи наркотиків.

Правоохоронці встановили, що двоє керівників структурних підрозділів колонії погодилися поставляти одному з засуджених наркотики та мобільні телефони для перепродажу.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі засудженому мобільного телефона із зарядним пристроєм, в якому були приховані подрібнені у порошок кілька таблеток психотропного препарату «Субітекс».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

