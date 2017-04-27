На Тернопільщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків до колонії
На Тернопільщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків до колонії
Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками оперативної частини Копичинської виправної колонії перекрили канал поставок до установи наркотиків.
Правоохоронці встановили, що двоє керівників структурних підрозділів колонії погодилися поставляти одному з засуджених наркотики та мобільні телефони для перепродажу.
Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі засудженому мобільного телефона із зарядним пристроєм, в якому були приховані подрібнені у порошок кілька таблеток психотропного препарату «Субітекс».
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками оперативної частини Копичинської виправної колонії перекрили канал поставок до установи наркотиків.
Правоохоронці встановили, що двоє керівників структурних підрозділів колонії погодилися поставляти одному з засуджених наркотики та мобільні телефони для перепродажу.
Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі засудженому мобільного телефона із зарядним пристроєм, в якому були приховані подрібнені у порошок кілька таблеток психотропного препарату «Субітекс».
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
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