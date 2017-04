Бойовика так званої "ЛНР" засуджено у Дніпрі, - СБУ

Апеляційний суд Луганської області виніс обвинувальний вирок учаснику незаконного збройного формування так званої «КГБ ЛНР», який приєднався до терористів у 2014 році.

У 2015 році зловмисник таємно прибув до Дніпра, де був затриманий співробітниками Служби безпеки України. Під час обшуку оперативники спецслужби вилучили у нього споряджені гранати Ф-1 та набої калібру 7,62 мм.

Суд визнав бойовика винним за ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-центру СБУ

