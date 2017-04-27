Житель Херсонщини ховав у хаті наркотики, боєприпаси та вибухівку

Працівникам карного розшуку Голопристанського відділення поліції поступила інформація про те, що 30-річний непрацюючий мешканець району може зберігати боєприпаси.

Суд надав дозвіл на проведення обшуку.

Як розповів заступник начальника Голопристанського відділення поліції Дмитро Григораш, в ході санкціонованого огляду домоволодіння чоловіка отримана поліцейськими інформація знайшла підтвердження.

В кімнаті будинку у шафі працівники поліції виявили тротилову шашку вагою близько 200 грам та 11 малокаліберних патронів.

При огляді господарського приміщення в шухляді оперативники виявили саморобний пристрій, пристосований для стрільби мисливськими патронами. Також у гаражі правопорушника поліцейські виявили паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на коноплю, вагою близько 30 грам та саморобний пристрій для куріння коноплі, так званий «бульбулятор».

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області